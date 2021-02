빌 게이츠 딸 "천재 아빠 뇌 이식 안되네" 백신음모론에 일침

음모론자들 "게이츠가 백신으로 사람들 통제"

[아시아경제 김봉주 기자] 마이크로소프트(MS) 창업자인 빌 게이츠의 딸 제니퍼 게이츠(24)가 코로나19 백신을 맞은 뒤 "아빠의 천재적 뇌가 자신에게 이식되지 않았다"고 농담하면서 부친을 둘러싼 백신 음모론을 일축했다.

14일(이하 현지 시각) CNN방송 등에 따르면 의대생인 제니퍼는 인스타그램에 백신 접종한 사진을 올리며 "슬프게도 이 백신은 천재 아버지의 뇌를 내 뇌에 이식하지 못했다. 만약 mRNA(메신저 리보핵산)가 그런 힘을 가졌더라면…"이라고 적었다.

사진에서 마스크를 쓴 제니퍼는 '코로나19 백신을 맞았다'고 쓰인 백신 인증 스티커와 주사기를 들고 있다.

해당 게시물에서 제니퍼는 "내 세포들이 바이러스에 대한 면역 반응을 만들도록 가르치는 첫번째 mRNA주사를 맞게 되는 혜택을 받았다"고 썼다.

이어 "의대생이자 의사 지망생으로서 앞으로의 실습을 위한 보호와 안전을 제공받은 것에 감사하다"며 "백신을 맞는 사람이 많을수록 우리 사회는 더 안전해진다"면서 백신 접종을 강하게 독려했다 .

빌 게이츠 이사장은 MS 경영에서 물러난 뒤 '빌 앤 멀린다 게이츠 재단'을 설립해 개발도상국에서의 백신 개발과 보급을 위한 활동을 벌여왔다.

이런 활동 덕에 빌 게이츠는 백신과 관련된 음모론의 중심인물로 떠올랐다. 일부 음모론자는 '빌 게이츠가 사람들의 마음을 통제하거나 위치를 추적할 수 있는 마이크로칩이 들어간 백신을 퍼뜨리려 한다'고 주장한다고 CNN은 전했다.

제니퍼는 이러한 음모론과 실제 백신을 맞은 결과가 달라 실망했다는 농담을 통해 부친에 대한 음모론을 반박한 것으로 보인다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr