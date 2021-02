구례군 인재육성장학금 내달 5일까지 신청 접수

대학생 29명 선발, 읍·면사무소 신청

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 구례군(군수 김순호)은 성적이 우수하거나 경제적으로 어려운 학생을 대상으로 구례군 인재육성장학금 1억1600만원을 지원할 계획으로 내달 5일까지 장학금 신청을 받는다고 15일 밝혔다.

장학생 선발인원은 대학생 29명(각 200만원), 고등학생 45명(각 100만원),중학생 30명(각 30만원), 초등학생 20명(각 20만원)을 선발할 계획이다.

신청자격은 공고일 현재 본인이나 그 보호자가 구례군에 계속해서 주민등록을 두고 2년 이상 거주하고 있는 만 30세 미만 재학 중인 학생으로 대학생은 주소지 읍·면사무소에 신청해야 하고 초·중학생은 교육장이, 고등학생은 학교장이 추천한다.

장학생은 내달말 군 인재육성기금 심의회 심의를 거쳐 발표할 예정이다.

김순호 군수는 “군에서 지원하는 인재육성장학금이 학부모의 경제적 부담을 줄여주고 학생들은 공부에 전념할 수 있도록 도움이 되길 바란다” 면서 “앞으로도 구례 발전의 원동력이 될 구례 학생들에 대한 지원을 아끼지 않겠다.”고 밝혔다.

한편, 구례군은 군 인재육성장학금 외에도 아이쿱 협동조합에서 조성한 한국사회적경제씨앗재단 장학금, 전라남도 인재육성장학금을 연계하여 매년 우수한 학생을 지원하고 있다.

구례군 인재육성장학금과 관련 기타 자세한 사항은 구례군 평생교육과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr