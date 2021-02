구례군 ‘군민의 상’ 수상 후보자 접수

내달 12일까지 3개 부문 후보자 접수

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 구례군은 '군민의 상' 선발을 위해 후보자 추천을 15일부터 내달 12일까지 26일간 접수한다고 15일 밝혔다.

추천분야는 '지역사회개발', '복지·안정', '교육·문화·체육' 부문으로 3개 분야다.

선발 요건은 구례군 지역사회 발전과 군민의 복지 등에 그 공적이 현저한 자로 최종 1인을 선발한다.

군민의 상 후보자 추천은 군의회의장, 기관·단체장 및 읍·면·장이 할 수 있으며, 추천된 후보자는 구례군민의 상 심사위원회 심의를 거쳐 최종 대상자를 선정하고 군민의 날 기념식에서 시상할 계획이다.

추천서 양식은 읍·면에서 교부받거나 구례군 홈페이지에서 다운받을 수 있으며, 구비서류를 갖춰 구례군청 총무과로 제출하면 된다.

김순호 구례군수는 "지역사회발전 및 군민 복지증진 등에 기여하고 훌륭한 인품과 타인의 귀감이 될 수 있는 군민이 추천되어 명예로운 군민의 상을 수상할 수 있게 되기를 기대한다"고 말했다.

