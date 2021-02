◇ 처장·실장

▲사회가치추진실장 김창규 ▲통합운영센터장 유구종 ▲공항산업기술연구원장 임병기 ▲터미널시설계획처장 천정이 ▲수하물운영처장 박금암 ▲허브화전략처장 김형신 ▲스마트공항처장 김상일

◇ 팀장

▲예산팀장 양화열 ▲공항운영1팀장 임채운 ▲총무팀장 양장식 ▲항공통신팀장 전영근 ▲안전품질팀장 이동목 ▲항행시설팀장 이정환 ▲IBC-Ⅲ 1단계 기반시설공사TF팀장 안봉찬 ▲물류개발팀장 김종훈 ▲조경팀장 김정태

