광주 서구 ‘공동주택 지원사업’ 추진

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 안전하고 쾌적한 주거환경 조성을 위해 올해도 ‘공동주택 지원사업’을 추진한다고 15일 밝혔다.

지원대상은 사용검사일로부터 10년이 경과된 서구 관내 공동주택 단지다.

단지 내 주도로, 보안등, 하수도 유지관리 등 공용시설물 관리에 필요한 비용 일부를 지원할 계획이다.

단, 2년 이내에 지원받은 공동주택은 신청할 수 없으며, 단지별 최대 3500만 원까지 지원된다.

서구는 지난해에도 20개 단지에 약 6억여 원을 들여 지하주차장 천장누수 및 바닥 개보수, 지하저수조 및 옥상 방수, 옹벽, 단지 내 도로 보수 및 보도블럭 교체 등을 지원했다.

올해는 공동주택 지원사업계획 공고가 끝나는 내달 10일부터 같은 달 16일까지 접수를 받는다.

지원을 원하는 공동주택은 지원신청서, 사업계획서, 사업비 산출내역서 및 설계도서, 입주자대표회의 회의록 등 의결을 증명하는 서류를 갖춰 구청 주택과로 방문 또는 우편으로 제출하면 된다.

신청 단지에 대해서는 현장 실태조사 결과 지원대상 사업의 적정성, 우선순위 등의 확인을 거쳐 공동주택지원 심의위원회의 심의·의결로 오는 4월 중 지원대상 단지가 선정된다.

여기에 서구 공동주택 우수관리단지로 선정된 단지의 경우 가점 등 인센티브를 부여할 방침이다.

서구 관계자는 “이번 지원사업을 통해 그동안 예산부족으로 인해 해결하지 못했던 공동주택 내 불안전 요소들이 많이 해소돼 열악한 주거환경이 더욱 개선될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

