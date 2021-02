제주도, 상반기 건설분야 사업 예산 조기집행…경제 활성화 기대

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도는 코로나19 극복과 지역경제 활성화를 위해 올해 건설분야 재정집행을 선제적이고 적극적으로 추진할 계획이라고 15일 밝혔다.

목표는 상반기 신속발주 90%, 재정집행 65%다.

지역 경제 특성상 공공부문 재정집행이 경제 선순환 구조의 정상화를 견인하는 중요한 요소인 만큼 지역경제 활성화를 위한 건설분야 신속발주 및 신속집행이 어느 해보다 중요한 시기로 도는 판단하고 있다.

올해 예산에 편성된 시설비 등 건설사업분야 예산 중 1억 원 이상 사업(당해예산+이월예산) 1363건, 1조 9758억 원에 대해, 상반기 중에 1조 2842억 원 이상이 조기집행 될 수 있도록 행정력을 집중한다는 게 도의 계획이다.

이 계획은 신속집행 전체 목표액 1조 7715억원의 72.5%에 해당하며, 건설분야의 선제적 대응이 그만큼 중요한 비중을 차지한다는 것을 보여준다.

이창민 도 도시건설국장은 “집행률 제고를 위해 매월 도시건설국을 중심으로 사업부서별 집행실적을 점검하고, 사업부서 간에 협업을 통해서 침체된 지역건설경기 활성화를 위해 전 사업부서가 공동으로 대응해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 도는 상반기 목표 달성률을 평가해 부서 BSC(통합성과관리시스템) 가점제, 집행 우수부서 인센티브 및 부진부서 페널티 등을 적용할 계획이다.

