아산나눔재단, '기업가정신 레츠고' 프로그램 진행

학부모·교사·교육 관계자 대상 기업가정신 교육

[아시아경제 김철현 기자] 아산나눔재단(이사장 한정화)은 3월부터 10월까지 '기업가정신 레츠고' 프로그램을 운영한다고 15일 밝혔다.

기업가정신 레츠고는 아산나눔재단이 기업가정신 교육 저변을 확대하기 위해 2018년 처음 시작한 프로그램이다. 기업가정신 교육에 관심있는 학부모, 교사, 교육 관계자가 다양한 기업가정신 교육 콘텐츠를 경험할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

올해 프로그램은 3월부터 10월까지 7개월간 총 16회에 걸쳐 진행된다. 교육은 모두 아산나눔재단이 엄선한 기업가정신 교육 전문가가 실시하며 대상에 맞는 콘텐츠를 선별해 학습할 수 있도록 과정을 구성한 것이 특징이다. 프로그램 참여자는 기업가정신 교육 관련 국내 외 최신 트렌드와 다양한 방법론을 배워 교육 현장에서도 활용할 수 있다. 기업가정신 레츠고는 지난해부터 온라인 비대면 교육으로 운영되고 있다.

김아랑 아산나눔재단 기업가정신 교육팀장은 "2018년 처음 기업가정신 교육의 장을 만들고자 시작한 기업가정신 레츠고 프로그램이 벌써 시작한지 4년차가 됐다"며, "수업 회차도 늘리고, 온라인 라이브 클래스로 진행하며 다양한 이벤트를 기획하고 있는 만큼 더 많은 학부모와 교사가 기업가정신을 접하고 이를 청소년에게 전달할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

