소프트캠프, PDF 관련 소프트웨어 기업 ‘자유소프트’에 전략적 투자

이번 투자는 문서의 암호화를 포함한 문서 처리 기술을 지속해서 확보하기 위해 진행했다는 것이 회사 측의 설명이다. 이를 계기로 기술확보를 기반해 소프트캠프의 보안 클라우드 서비스인 Security 365의 PDF, ODF(Open Document Format, 개방형 문서 포맷) 뷰어와 편집 기능을 확대 제공한다는 계획이다.

배환국 소프트캠프 대표는 “빅데이터 환경에서도 결국 사람 간 소통은 문서 형태로 표현되며, 이는 주요한 매개체가 된다”며 “소프트캠프는 이러한 중요성이 있는 문서에 대한 암호화 기술, 문서의 유해요소를 제거하는 CDR 기술 등을 보유하고 있으며, 향후에도 지속적으로 다양한 문서 처리 기술을 확보하고 넓혀 나가고자 한다"고 말했다. 이어 "자유소프트는 PDF, ODF 포맷 처리기술을 보유하고 있어, 소프트캠프의 보안 클라우드 서비스인 Security 365에 해당 기술을 활용한 서비스를 제공할 계획"이라고 덧붙였다.

자유소프트는 소프트캠프와 함께 접근성 기능 등을 강화한 PDF 편집기 제품으로 공공 시장을 공략할 예정이다.

자유소프트(jayoo.kr)는 ‘문서를 다루는 방식을 혁신하는 기업'이라는 경영철학을 바탕으로, PDF 관련 소프트웨어 분야의 선두 기업이 되기 위해 노력하고 있다.

