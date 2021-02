KDX골프 DX-109P "세쌍둥이 아이언"

"네쌍둥이 돌풍을 세쌍둥이가 잇는다."

KDX골프(도깨비골프)의 ‘DX-109P 아이언(사진)’이다. 자체 연구진에 의해 개발한 모든 제품을 국내에서 제작한 클럽이다. "헤드부터 그립까지 특허를 보유한 유일무이한 한국 골프 브랜드"라는 자랑이다. 현존하는 최고의 고반발 소재인 머레이징 455(Maraging455) 페이스를 사용해 비거리를 향상시켰다. 하이브리드 솔은 고탄도를 위한 저중심 설계를 통해 쉽고 안정감 있게 볼을 띄운다.

5번에서 7번까지의 아이언의 길이를 똑같이 맞춘 것이 핵심이다. "세쌍둥이 아이언 구성으로 쉽고 정확한 어프로치 샷을 실현했다"는 설명이다. 이미 품질이 입증된 고반발 드라이버인 DX-505P와 마찬가지로 초반부터 시장에서 좋은 반응을 보이고 있다. 프리미엄 라인에 로얄, 스탠다드 라인으로 세분화한 업그레이드 클럽을 추가로 준비하고 있다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.