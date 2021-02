김정남 DB손보 부회장 "코로나시대 소비자 만족 위해 더 노력"

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 39,350 전일대비 400 등락률 +1.03% 거래량 60,932 전일가 38,950 2021.02.15 09:53 장중(20분지연) 관련기사 DB손해보험, 지난해 영업이익 7329억원…젼넌比 43.2%↑DB손보, 금융인증서로 간편하게 로그인보험사 핀테크 자회사 소유 가능해졌지만…'2년 간 0건'(종합) close 은 금융소비자 권익보호와 소비자중심경영활동의 일환으로 '뉴(New) 소비자시대 소비자보호헌장'을 선포했다고 15일 밝혔다.

김정남 DB손보 부회장은 이날 사내 방송으로 열린 선포식에서 "3월 시행되는 금융소비자보호법으로 인해 소비자의 권익보호와 규제가 강화되며 코로나19로 인해 소비자와 대면이 힘들어진 만큼 더욱 세심하게 소비자 만족을 위해 노력해야 한다"고 당부했다.

DB손보는 소비자보호 실천지침의 일환으로 매월 3주차를 '소비자중심경영 실천주간(CCM Week)'으로 정해 전 직원이 참여하는 활동 프로그램을 운영한다.

고객 칭찬 및 불만 사례 공유, 소비자보호 퀴즈 응시, 소비자중심경영(CCM) 및 완전판매 관련 방송 시청 등 요일 별 프로그램 참여를 통해 금융소비자 서비스 마인드를 제고한다.

DB손보 관계자는 "소비자 권익이 그 어느 때보다 중요해진 시기에 금융소비자보호법 시행을 앞두고 있는 만큼 당사 1000만 고객뿐 만 아니라 모든 금융소비자를 아우르는 서비스 제공에 전 직원이 힘쓸 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr