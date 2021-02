'김종인 당대표 추대하자' 글 공유한 김종인…"모르고 잘못 눌렀다"

[아시아경제 나한아 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 14일 페이스북에 자신이 당 대표로 추대됐으면 좋겠다는 글을 공유해 눈길을 끌고 있다.

김 위원장은 이날 자신의 페이스북에 '국민의힘이 많이 달라졌다. 그 중심에 82세인 김 위원장이 있는데, 그간 국민의힘을 지지하지 않던 20~30대 젊은이들의 마음을 흔들고 있다'라는 조원규 씨의 지난달 26일 글을 공유했다.

이인제 전 의원의 특별보좌역을 지냈던 조 씨는 글에서 김 위원장의 광주 5·18 묘지 '무릎 사과'에 대해 "지축이 흔들리는 듯했다"라고 했다. 또 이명박 박근혜 두 전직 대통령에 대해 사과한 것에는 "수구꼴통, 꼰대로 대표되는 국민의힘 질곡의 역사에 종지부를 찍는 듯했다"라고 찬사를 보냈다.

그러면서 조 씨는 "이번 보궐선거는 김 위원장의 마지막 시험대 같다. 승리 조건은 당에서 되지 못한 자들이 김 위원장을 흔들지 말아야 한다는 것"이라면서 "이분이 당 대표로 추대돼 국민의힘과 국민이 하나가 돼 이 무능하고 썩은 정권을 무너뜨리고 통합·통일·영토회복의 대통령을 탄생시키면 좋겠다"라고 했다.

공유 글을 본 일부 언론과 누리꾼들은 "당 대표 등으로 나서지 않겠다는 뜻을 밝힌 것과 달리 당 대표로 나가겠다는 속내를 드러낸 것 아니냐"라는 지적이 나왔다.

김 위원장은 이러한 글을 공유한 것에 대해 연합뉴스와 통화에서 "모르고 잘못 눌러 공유가 됐나 보다"라며 "나는 그 글을 읽어보지도 않았다"라고 말했다.

또 당 대표 추대 주장에 대해서는 "그 사람들이 하는 소리고, 나는 더 이상 안 한다"라고 밝혔다.

