'한국식 공부 방송'에 전세계 홀딱 반했다…"가상의 파트너에 영국·미국·인도서도 인기"

[아시아경제 최은영 기자] 한국의 학생들이 공부하는 모습을 유튜브로 중계하는 '공방'(공부 방송)이 해외로 퍼져나가 인기를 얻고 있다는 외신 보도가 나왔다.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "한국 학생들이 '공방'(gongbang) 혹은 '공부 방송' 영상으로 공부할 때 가상의 파트너를 제공한다"라고 보도했다.

이어 한 공부 방송 유튜브 영상을 소개하며 "영상은 책장을 넘기는 삭막한 소리와 종이에 연필을 긁는 소리를 동반한 채, 테이블에 앉아 공부하는 한국 여학생을 집중 촬영한다"라며 "이 비디오는 한국에서 '공방'이라고 불리는 것으로, 사람들은 거의 완전한 침묵 속에서 몇 시간 동안 공부를 하고 있다"라고 설명했다.

그러면서 "많은 한국 학생들이 하루 최대 16시간까지 공부하며 힘든 대학이나 대학 입시를 준비하는데, 이러한 비디오 트렌드는 한국 학생이 자신이 공부하는 모습을 부모님이 볼 수 있도록 교과서를 열심히 들여다보는 모습을 직접 촬영한 이후 유행이 시작된 것으로 추정된다"라고 했다.

SCMP는 "사람들은 비디오를 보며 마치 누군가와 함께 공부하는 것처럼 즉, '가상 파트너'가 있다고 느끼게 된다. 특히 코로나19 대유행으로 온라인 수업이 전 세계적 표준으로 자리 잡으면서 시청률이 급증했다"라고 전했다.

또 방대한 양의 공부를 해야 하는 이들은 공방을 보면서 과중한 학업 스트레스를 받는 게 자신 혼자만이 아니라는 사실에 위안과 자극을 얻는다고 덧붙였다.

SCMP는 "이 특이한 한국의 '공방' 트렌드가 미국, 일본, 영국, 인도 등 다른 나라로도 퍼져나가 인기를 끌고 있다"라며 "영국 엑서터대 영문학도 루비 그랜저의 공방은 구독자 56만3천 명을 자랑한다"라고 전했다.

미국에서는 뉴욕 출신 의사 제이미가 자신의 의대 시절을 기록하며 '공방'을 처음 시작했다. 그녀는 현재 구독자 40만 6천 명을 보유하고 있다. 인도의 한 의학도가 개설한 공방 역시 구독자가 17만 명에 달한다.

SCMP는 대부분의 공방 유튜버는 명성이나 돈 때문에 채널을 운영하는 게 아니지만, 광고로 돈을 벌기도 한다고 설명하며 "이렇게 번 수익을 기부하거나 공방 구독자 중 좋은 성적을 얻은 이에게 기프트 카드로 제공하는 유튜버들이 있다"라고 전했다.

