서울 종암서 관할 지구대서 경찰 실습생 1명 확진

[아시아경제 강나훔 기자] 서울 종암경찰서 월곡지구대에서 근무하던 20대 경찰 실습생이 코로나19 확진 판정을 받아 지구대가 임시 폐쇄됐다.

14일 경찰에 따르면 성북보건소 역학조사관 지원 근무를 앞두고 있던 중앙경찰학교 실습생 A(26)씨가 이날 오전 확진 판정을 받았다.

A씨는 12일까지 해당 지구대에 근무했으나 민원인과의 접촉은 없었던 것으로 조사됐다. 이에 경찰서는 지구대 근무자 중 휴가자를 제외한 48명에게 진단검사를 받도록 하고 지구대 건물을 소독한 뒤 임시 폐쇄했다.

이들의 신속 항원검사 결과, 현재까지 추가 확진자는 없었다. 종암서는 15일 지구대원들의 PCR 검사 결과까지 확인하고 이상이 없으면 이날 밤부터 지구대 운영을 재개할 방침이다.

A씨와 같은 팀에 근무했던 밀접접촉자 1명을 포함한 경찰관 12명은 검사 결과와 상관없이 2주간 자가격리 조치됐다. 월곡지구대 폐쇄 기간 접수되는 112 신고는 인접 지구대와 파출소에서 나눠 담당한다.

