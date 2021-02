롯데백화점, 신학기 인기 상품 행사…"엄마 이제 학교 갈래요"

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 14일 봄 신학기를 준비하는 고객들을 위해 다양한 행사를 진행한다고 밝혔다. 다음달 4일까지 신학기 테마를 ‘Fresh New Start’로 정하고 봄 신학기 행사 상품과 함께 다양한 혜택들을 온·오프라인에서 선보인다.

노스페이스키즈와 헤지스키즈에서는 책가방 세트 할인 행사를 진행한다. 노스페이스키즈는 키즈와이드 프로텍션 스쿨팩을 10% 할인해 판매한다. 헤지스키즈는 30% 품목 할인 행사를 진행하고, 책가방 세트를 구매시 필통을 사은품으로 증정한다.

휠라에서는 백팩을 구매하면 엘홀더 세트를, 카본 백팩 구매 시 엘홀더 세트 및 워셔블 마스크 세트(마스크, 스트랩, 필터)를 점별 한정 수량으로 증정한다. 또한 노스페이스 화이트라벨은 신학기 가방 구매 시 10% 할인 혜택 행사를 다음달 31일까지 진행한다.

사은행사로 오는 25일까지 신학기 가방, 봄 신상 의류 등 패션 및 잡화 단일 브랜드에서 당일 20만원 이상 구매 시 롯데백화점 APP을 통해 7.5% 상당의 모바일 상품권을 증정한다.

신학기 온라인 행사로 롯데백화점 라이브 방송 채널 ‘100LIVE’에서는 ‘신학기 특집전’을 마련했다. 오는 18일에는 'NBA'의 의류, 가방을 최대 60% 할인 판매하고, 방송 중 5만원 이상 구매 고객에게 NBA 쿠션 담요를 30개 한정 수량으로 증정한다. 19일에는 학생들의 시그니처 백팩인 '잔스포츠'의 인기 상품을 최대 44% 할인된 특가에 준비했다.

롯데백화점 관계자는 “개학, 개강을 앞두고 신학기를 준비하는 고객들의 수요를 반영해 다양한 행사를 준비했다“고 말했다.

