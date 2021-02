[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 13일 코로나19 확진자 3명(1224~1226번)이 발생했다.

1224번은 입국 후 자가격리를 해오다 발열 증상으로, 1225번은 집단감염이 발생한 경기도 부천 영생교 관련으로, 1226번은 확진된 강남구민 가족으로 확진됐다.

정순균 구청장은 "정부는 코로나19 상황이 아직 안심할 단계는 아니지만 그동안의 방역 강화 효과가 나타나고 있다고 보고, 15일부터 수도권의 사회적 거리두기를 2.5단계에서 2단계로 조정하기로 했다"고 전했다.

