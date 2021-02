[신간안내] '호흡의 기술' 外

◆호흡의 기술= 산업화 이후 인간은 호모(Homo) 역사상 최악의 호흡을 하는 존재가 됐다. 코골이, 수면무호흡증, 천식, 자가면역질환 등 수많은 질병은 잘못된 호흡과 연관이 있다. 왜 호모 사피엔스는 지구상에서 코가 가장 꽉 막힌 종이 됐을까. 우리의 동굴 속 조상들은 호흡기 질환을 달고 사는 현대인과 무엇이 달랐을까. 저널리스트인 저자가 의학 문헌과 호흡기학, 심리학, 생화학, 생리학 분야의 최근 연구를 바탕으로 호흡에 대한 정보를 전한다.(제임스 네스터 지음/승영조 옮김/북트리거)

◆해외 사업 디벨로퍼의 세계= 교통 인프라, 발전사업, 산업플랜트, 도시개발 등 다양한 개발사업의 해외진출을 위해 필요한 지식과 실무경험을 담은 책. 30년간 해외사업개발 전문가이자 금융 전문가로 풍부한 현장경험을 쌓은 1세대 디벨로퍼가 세계 무대를 준비하는 후배들에게 해외개발사업의 기본과 실전 경험을 종합해 전해준다.(임한규 지음/비앤컴즈)

◆경매가 보이면 부동산이 보인다= 경매 전문가인 저자가 전해주는 부동산 투자법. 주변 일상을 통해 경매를 보다 쉽게 접근하고 어렵지 않게 그 틀을 이해할 수 있도록 구성했다. 지엽적인 기술보다는 경매투자자로서 경매에 접근하는 법을 알려주려는 의도를 담았다.(이영욱 지음/랜드프로)

◆최고의 리더는 글을 쓴다= 아마존 창업자 제프 베이조스와 마이크로소프트 설립자 빌 게이츠 등 글로벌 리더들이 자신의 꿈을 이루기 위한 수단으로 글쓰기를 어떻게 활용했는지 전한다. 만약 이들이 글을 쓰지 않았다면 오늘날과 같은 자리에 오르기 위해 훨씬 더 많은 시간과 노력을 들였어야만 했을 것이라고 저자는 말한다.(홍선표 지음/시크릿하우스)

