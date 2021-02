경기도-교육청, 초등생 원격수업 교육격차 해소 팔걷어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 원격수업에 어려움을 겪고 있는 학생들을 위해 원격수업 프로그램과 디지털기기 활용에 필요한 교육을 지원한다.

경기도는 최근 경기도교육청과 이런 내용을 담은 협의를 진행한 결과 도내 우선 교육복지투자대상지역 131개 초등학교를 대상으로 오는 19일까지 수요조사를 통해 2,3학년 진급 예정 학생과 예비 1학년 학생의 디지털 교육을 도와줄 전문 강사를 지원하기로 합의했다고 13일 밝혔다.

교육은 이달 17일부터 26일까지 1~2회 학교별로 찾아가 태블릿PC, 스마트폰, 데스크탑 등 개인 학습기기 활용 방법과 e학습터, Zoom, 한글보물찾기, 경기함께놀자 등 각 학교에서 사용하는 원격수업 프로그램 별 접속 및 학습방법을 지원하는 형태로 이뤄진다.

도는 최근 사회적으로 문제가 되고 있는 원격수업에 따른 교육격차 해소를 위해 이번 사업을 추진하기로 했다. 등교수업과 달리 원격수업은 교육취약계층 학생들이 디지털기기 사용법이나 원격수업 프로그램 활용방법을 몰라 교육에 참여하지 못하는 경우가 발생해 교육격차 우려가 커지고 있다. 실제로 지난해 8월 전국교직원노동조합 설문조사 결과에 따르면 61.8%의 응답자가 원격수업의 가장 큰 문제점으로 '학습격차 심화'를 지적했다.

도는 이번 사업이 원격수업에 대한 학생들의 혼란을 줄이고 학습 효율성을 높이는 데 도움이 될 걸로 기대하고 있다.

박승삼 도 평생교육국장은 "원격 수업에 어려움을 겪고 있는 학생들이 편리하게 공부하고, 선생님들이 학생들을 가르치는데 어려움이 없도록 경기도와 도 교육청이 적극 협력하겠다"고 강조했다.

조은옥 경기교육청 교육과정국장은 "장기화되고 있는 등교-원격수업 병행 상황에서 이번 경기도의 초등 저학년 학생 대상 디지털 교육 지원은 그 필요성이 크다. 앞으로도 원격수업이 원활하게 운영될 수 있도록 현장지원 방안을 지속적으로 협력하여 마련해 나갈 것"이라고 전했다.

도는 이번 사업의 성과를 검토한 후 경기교육청과 학생들의 교육격차 해소를 위한 다양한 지원을 확대할 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr