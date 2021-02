▶최오만씨 별세, 고형권(주 OECD대표부 대사·전 기획재정부 차관)씨 빙부상= 12일. 분당서울대병원 장례식장 3층(13일 오후 1시부터 운영). 발인 15일 오전 8시. 010-8703-2941

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr