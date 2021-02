[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 고령군(군수 곽용환)은 쌍림면에서 9일 관내 100세를 맞이한 하복수 어르신에게 장수지팡이를 전달했다고 10일 밝혔다.

하복수 어르신은 대창양로원(쌍림면 매촌리)에 입소 중인 사할린한인으로, 1994년 영주 귀국한 이후 양로원에서 생활하고 있다.

100세 어르신에게 드리는 장수지팡이는 청려장(靑藜杖)으로 불린다. 명아주의 대로 만든 지팡이로, 예로부터 건강과 장수를 기원하는 의미를 담고 있다.

