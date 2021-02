신라대, 한국공인중개사협회 부산지부와 손잡아

전문인력 양성·연구 활동 지원·정보 교류·교육비 지원 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교(총장 김충석)와 한국공인중개사협회 부산광역시지부(지부장 유병규)가 부동산 분야 전문인력 양성을 위해 손을 맞잡고 협력한다.

신라대는 10일 오전 10시 대학본부동 6층 총장접견실에서 한국공인중개사협회 부산광역시지부와 업무 협약을 했다.

이날 행사에는 신라대 김충석 총장과 유영명 글로벌비즈니스대학장, 협회 유병규 지부장, 박상만 부지부장 등 신라대와 협회 주요 관계자들이 참석했다.

양측은 협약에 따라 교육과 연구 활동 지원, 정보 교류, 교육비 지원 등 부동산 분야의 인재양성을 위한 긴밀한 협조 체제를 구축하기로 했다.

신라대는 협회 부산지부 소속 회원에게 장학 혜택을 제공하고 맞춤형 교육 프로그램을 진행하는 등 체계적인 전문 교육을 제공할 예정이다.

신라대 관계자는 “이번 협약은 부동산 분야의 전문성 강화와 관련 산업 발전에 기여할 것으로 기대된다”며, “관련 학과 학생들의 취업에 필요한 실무역량을 키울 수 있어 현장에 필요한 전문 인력을 양성하는 데도 도움이 될 것으로 예상한다”고 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr