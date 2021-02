목포해양대학교, 삼성중공업㈜과 산학협력 협약 체결

스마트 자율운항 선박 기술 개발 위한, 체계적 협동 시스템 구축

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 삼성중공업㈜과 스마트 자율 운항 선박 기술 개발을 위한 산학협력 업무협약을 지난 9일 대학 본부 2층 회의실에서 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 스마트 자율운항 선박 기술 개발을 위한 체계적인 협동 시스템을 구축하고, 최신 기술 정보 공유를 통한 양 기관의 상호발전을 위해 체결됐다.

이에 따라 삼성중공업은 실습선 세계로호에 원격 자율 운항 시스템 ‘SAS(에스에이에스, Samsung Autonomous Ship)’을 탑재하고 산학 공동연구 과제를 수행할 예정이고, 목포해양대학교는 자율 운항에 필요한 법률 가이드와 시뮬레이션 검증을 지원할 계획이다.

박성현 목포해양대학교 총장은 “미래 스마트 해양시대의 고부가가치 산업이 될 자율운항 선박 기술개발에 삼성중공업과 함께 최첨단 실습선 세계로호가 참여하게 돼 매우 기쁘게 생각된다”며 “인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 최첨단 기술이 접목된 차세대 선박으로 4차 산업혁명의 기반을 다질 수 있는 우수한 해양 인재를 양성하는 발판이 되기를 희망한다”고 밝혔다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr