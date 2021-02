外人, 지난달 韓주식시장서 2.7조 빼가…두달째 순유출

[아시아경제 김은별 기자] 지난달 외국인들이 한국 주식시장에서 2조7000억원에 가까운 자금을 빼간 것으로 집계됐다.

10일 한국은행이 발표한 '국제금융·외환시장 동향'에 따르면 1월 중 외국인 주식 투자자금은 23억9000만달러 순유출됐다. 1월 말 원·달러 환율(1118.8원)로 따지면 2조6739억원이 빠져나간 셈이다.

이로써 외국인의 주식투자자금은 두 달째 순유출이 이어졌다. 미국 주가 변동성이 확대되고 차익실현형 매도가 나타난 영향이다.

1월 외국인 채권 투자자금(13억2000만달러)은 공공자금을 중심으로 5개월 만에 순유입 전환했다. 주식과 채권을 합친 외국인 증권투자자금은 10억7000만달러 순유출되며 두 달 연속 유출이 유입보다 많았다.

한국 국채(외국환평형기금채) 5년물의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 1월 월평균 25bp(1bp=0.01%포인트)로, 작년 12월(21bp)보다 올라 전월 대비로 석 달 만에 상승했다. CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도났을 때 손실을 보상해주는 일종의 보험 성격의 금융파생상품이다. 해당 국가 경제의 위험이 커지면 대체로 프리미엄도 올라간다.

원·달러 환율은 지난달 말 기준 1118.8원으로 지난해 말(1086.3원)보다 32.5원 올랐다. 투자심리가 개선되고 우리나라 수출지표도 양호했으나 미 달러화 지수가 오르고 외환 수요가 커지면서 상당 폭 상승했다.

1월 원·달러 환율의 전일 대비 변동 폭은 평균 3.8원으로, 12월(3.5원)보다 커졌다.

지난달 국내 은행 간 시장의 일평균 외환거래 규모는 284억9000만달러로, 한 달 전(249억6000만달러)보다 35억3000만달러 늘었다. 한국 10년물 국채금리는 작년 12월 말 연 1.72%에서 1월 말 연 1.77%로 상승했다.

