로봇 공개한 현대차, 정의선式 '모빌리티 사업개편' 박차

현대차그룹 이동형 로봇 '타이거' 10일 첫 공개

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차그룹이 10일 로봇 자동차 ‘타이거(TIGER·Transforming Intelligent Ground Excursion Robot)’ 공개를 통해 정의선 회장이 구상하는 ‘미래 모빌리티 솔루션기업’의 밑그림을 완성했다.

타이거는 로봇시장의 잠재력에 주목한 정 회장이 처음 내놓은 결과물로, 미래 모빌리티사업이 빠르게 진행되고 있음을 알리는 신호탄으로 해석된다.

정 회장은 향후 그룹 매출의 상당 부분이 로봇 관련 사업에서 발생할 것으로 보고 있다. 2018년에는 로봇·인공지능(AI) 분야를 5대 미래 혁신 성장 분야 중 하나로 선정하고 로봇사업 확대에 주력해왔다.

지난해 10월 열린 임직원과의 타운홀 미팅에서 그는 "미래에는 자동차가 50%가 되고 30%는 개인항공기(PAV), 20%는 로보틱스가 될 것이라 생각하며 그 안에서 서비스를 주로 하는 회사로 변모할 것"이라고 말했다.

지난해 12월 현대차가 세계 1위 로봇회사인 '보스턴다이내믹스'를 1조원을 들여 인수한 것도 정 회장이 직접 결정한 일이다. 이는 정 회장이 지난해 10월 그룹 총수로 추대된 뒤 처음 한 인수합병(M&A)이었다. 소프트뱅크에서 지분 80%를 인수했는데 정 회장이 사비로 지분 20%를 가져갈 정도로 M&A에 적극적이던 것으로 알려졌다.

실리콘밸리에 있는 뉴호라이즌스 스튜디오 '타이거' 첫 공개

이번에 공개된 타이거를 만든 뉴호라이즌스 스튜디오도 현대차가 미래 모빌리티 개발을 위해 지난해 9월 미국 실리콘밸리에 만든 조직이다.

지능형 로봇 기술과 바퀴를 결합한 타이거는 향후 현대차 그룹의 배송이나 물류사업에 활용될 가능성이 크다. 접근성이 높고 무인으로 설계된 만큼 일반 차량이 도달할 수 없는 험난하고 위험한 지형을 더욱 쉽게 이동할 수 있기 때문이다.

이날 현대차가 공개한 동영상에 나온 것처럼 무인항공기와 결합해 프로펠러나 날개를 장착하면 더욱 신속한 이동도 가능하다.

존 서 뉴호라이즌스스튜디오 상무는 "타이거는 자재, 상품, 기기 장치 등 다양한 유형을 운반할 수 있는 자율 플랫폼"이라며 "도시에서 상품을 배송하거나 원거리에 긴급 보급품을 수송하고 다양한 연구 기능까지 수행할 수 있다"고 설명했다.

오픈 이노베이션(개방형 혁신) 방식을 도입한 것도 장점이다. 뉴호라이즌스스튜디오는 타이거를 인공지능(AI) 기반의 엔지니어링 설계 분야 선두 기업 오토데스크, 콘셉트 디자인 전문 기업 선드버그-페라(Sundberg-Ferar) 등과 오픈 이노베이션 방식으로 개발하고 있다고 밝혔다.

오토데스크와는 AI 기반의 ‘제너레이티브 디자인’ 기술로 타이거의 다리, 휠, 섀시, 타이어까지 가볍고 견고한 3D 프린팅 제조가 가능하도록 설계 부문에서 협업했으며 선드버그-페라는 외부 스타일링, 차체, 섀시, 다리 부품 설계 및 소프트웨어 개발 부문에 참여했다.

현대차 그룹은 단순한 자동차 제조업체가 아닌 미래 모빌리티 솔루션기업으로 빠르게 변환을 시도하고 있다.

송호성 기아 사장은 전날 열린 최고경영자(CEO) 인베스터 데이(Investor Day)에서 "기아는 이제 차를 제조하고 판매하는 것에서 나아가 고객에게 혁신적 모빌리티 경험을 제공하는 브랜드로 자리매김할 것"이라며 "이를 위해 전기차와 목적기반모빌리티(PBV) 등 친환경 미래차사업을 빠르게 확장할 것"이라고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr