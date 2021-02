변창흠 "설연휴, 코로나 극복 변곡점…이동 최소화해야"

설 앞두고 특별교통대책 준비상황 보고회

연휴 하루평균 이동 인원 438만명 예상

[아시아경제 문제원 기자] 변창흠 국토교통부 장관은 이번 설 연휴가 코로나19 극복의 변곡점이 될 것으로 예상된다며, 이동을 최소화하기 위해 노력하는 한편 도로교통 분야의 방역과 안전이 무엇보다 중요하다고 강조했다.

변 장관은 10일 정부세종청사에서 열린 설 연휴 특별교통대책 준비상황 보고회에 참석해 "연말연초의 코로나19 3차 대유행은 한풀 꺾였으나 확산세가 여전히 잡히지 않고 있어 방역의 고삐를 조금이라도 늦출 수 없는 상황"이라고 강조했다.

그는 "2월 말부터 백신 접종이 시작될 예정이므로 이번 설 연휴는 코로나 극복의 중요한 변곡점이 될 것"이라며 "시기가 엄중한 만큼 이번 설도 지난 추석과 마찬가지로 고향, 친지 방문과 여행을 자제하고 이동을 최소화하기 위해 노력해야 한다"고 말했다.

이어 "이번 연휴 동안 하루 평균 이동 인원은 438만명으로 지난 설 대비 32.6%가 감소할 것으로 전망된다"며 "하지만 코로나 확산 우려로 인해 자가용 이용이 예년보다 증가할 것으로 예상되는 만큼 어느 때보다 도로교통 분야 방역에 대한 철저한 대비가 필요하다"고 설명했다.

국토부에 따르면 지난 5년간 설 연휴 자가용 분담률은 86.2%였지만 올해는 93.5%로 전망된다.

변 장관은 장거리 운행이 증가하는 만큼 고속도로와 국도의 안전관리가 중요하다고도 강조했다.

그는 "안전사고 제로를 목표로 음주, 과속 등 주요 교통법규 위반 행위를 철저히 단속하는 등 적극적인 예방활동을 부탁드린다"며 "혹시 모를 폭설, 한파 등 비상상황에 대비해 제설자재·장비 확보, 시설 사전점검 등도 철저히 해달라"고 당부했다.

