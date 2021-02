[아시아경제 송승섭 기자] OK금융그룹이 대한적십자사로부터 회원유공장을 받았다고 10일 밝혔다.

회원유공장은 대한적십자사가 업무협약을 맺은 개인과 단체(법인 포함) 중 공로가 큰 대상에게 수여한다.

OK그룹은 2010년부터 대한적십자사와 함께 임직원을 대상으로 헌혈 캠페인을 실시하고 있다. 지난해에는 코로나19 확산으로 혈액수급이 부족해지자 연 1회였던 캠페인을 2회로 확대 시행했다.

최윤 OK금융그룹 회장은 “국가와 지역사회의 어려움을 함께 나누며 상생할 수 있는 지역 사회공헌활동을 전개해 나갈 것”이라고 말했다.

