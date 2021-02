CJ오쇼핑, 동지현 백화점 '동백점' 설 특집 방송 진행

CJ오쇼핑 쇼호스트 동지현이 운영하는 숍인숍 콘셉트 프로그램

13일 설 특집 방송 진행…캐롤프랑크 크림, 리저브에이지 콜라겐 파우더 소개



[아시아경제 김유리 기자] CJ오쇼핑은 오는 13일 '동백점(동지현 백화점)' 설 특집 방송을 진행한다고 10일 밝혔다. 동백점은 CJ오쇼핑 대표 쇼호스트 동지현이 백화점을 운영하는 숍인숍(Shop-in-Shop) 형태의 프로그램이다.

동백점에선 국내는 물론 해외직구로도 구매하기 어려운 뷰티·이너뷰티 아이템을 제안한다. 주로 해외 브랜드를 소개하는 만큼 수입 일정 등을 고려해 프로그램은 탄력적으로 운영된다.

13일 동백점 1호점 '동지현 화장품 백화점'에서는 캐롤프랑크 이드라덤 크림을 오전 11시40분과 오후 9시30분 두 번에 걸쳐 방송한다. 캐롤프랑크는 프랑스 파리의 자연주의 프리미엄 에스테틱 브랜드다. 스파 코스메틱은 토탈 뷰티 케어를 하는 스파 브랜드에서 직접 기획 제작한 화장품을 뜻한다. 속보습·겉보습 이중 수분 케어가 가능하며 해수와 해초 성분이 함유돼 유수분 밸런스 관리에도 도움을 준다는 설명이다. 이날 방송에서는 현시점 수입 마지막 물량을 선보일 예정이다. 190㎖ 대용량 이드라덤 크림 5개와 10㎖ 소용량 크림 10개 구성을 24만9000원에 만나볼 수 있다.

같은 날 오후 12시40분 동백점 2호점 '이너뷰티 스토어'에서는 '미국 직수입 리저브에이지 콜라겐 파우더'를 TV홈쇼핑 단독으로 내놓는다. 무색·무취·무향 파우더 타입 콜라겐으로 물에 녹여 마시거나 요거트, 샐러드에 토핑으로 뿌려 먹는 등 다양한 방법으로 즐길 수 있다. 파우더 한 스쿱으로 약 2500㎎ 콜라겐 섭취가 가능하다는 설명이다. 5개월분 12만9000원, 12개월분 22만9000원으로 구성됐다.

CJ오쇼핑 관계자는 "민족 최대 명절 설을 맞아 고객에게 새로운 쇼핑 경험을 제공하고자 동백점에서만 볼 수 있는 상품과 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 고객 라이프스타일을 완성시킬 수 있는 상품과 브랜드를 내놓을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr