상주시, 소상공인 4927명에 재난지원금 100만원씩

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인 4927명에게 1인당 100만원씩 모두 49억2700만원의 재난지원금을 지급했다고 9일 밝혔다.

지난 3일부터 5일까지 소상공인 재난지원금 신청을 한 5230명 중 지급 대상이 아니거나 추가 확인·심사가 필요한 303명을 제외한 4927명에게 재난지원금을 지급했다는 게 상주시의 설명이다.

지난 1일 상주시 소상공인 재난지원금 지원 계획을 발표한 상주시는 5일까지 신청한 소상공인에게 설 연휴 전 지급키로 하고 소상공인 재난지원금 지급 대책반을 설치해 운영해 왔다.

상주시 관계자는 "첫날인 3일 2856명이 신청하는 등 3일간 대상자의 90%가 접수할 정도로 큰 반향을 일으켰다"면서 "이번에 지급한 재난지원금이 코로나19로 인해 어려움을 겪는 소상공인에게 부족하나마 작은 위로와 도움이 되길 바란다"고 전했다.

한편 상주시는 지금까지 신청하지 않은 소상공인을 대상으로 오는 26일까지 추가 신청을 받는다. 1차 접수 기간 이후 26일까지 접수된 신청 건은 관계기관 확인과 심사를 거쳐 최대한 신속하게 지급할 계획이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr