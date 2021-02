황희, 자녀 유학경비 의혹 부인 "처형·동생 도움 받아"

배우자 편법 F1 발급 의혹에는 "면접 봤으나 떨어졌다" 해명

황희 문화체육관광부 장관 후보자가 배우자와 자녀의 미국 유학 경비 의혹에 대해 "현지에 사는 처형과 동생의 도움을 많이 받았다"라고 해명했다.

황 후보자는 9일 국회에서 열린 인사청문회에서 이같이 밝히며 "처형이 보스턴에서 아내와 딸이 살던 집 바로 앞에 살았고, 제 동생도 뉴욕에 살고 있어서 이런저런 도움을 많이 받았다"라고 설명했다. "당시에는 국회의원이 아니라서 어렵고 힘들었으나 최소 월 250만원~350만원 정도는 보내려고 노력했다"고 말했다.

황 후보자는 2011년부터 5년간 미국에서 유학한 배우자와 자녀에게 약 2억5000만원을 송금했다. 같은 기간 그의 총 수입은 1억4200만원. 송금액보다 적어 유학 비용 조달을 두고 갖가지 의혹이 제기됐다.

황 후보자는 자녀의 조기 유학 비용을 아끼려고 배우자가 편법으로 학생비자(F1)를 받았다는 의혹도 부인했다. 그는 "아내가 F1 비자로 미국에 가서 뉴욕대 TC 스쿨과 보스턴 스미스칼리지 면접을 봤으나 떨어졌다"고 밝혔다. "아내가 건강이 좋지 않았고, 나 또한 선거에 떨어져서 학교 진학을 피하고 싶었던 것 같다"고 말했다.

자녀의 조기 유학 논란에 대해서는 "알링턴에서 차상위 계층 아이들이 다니는 공립학교에 무료로 다녔다"며 "만약 조기 유학이 목적이었다면, 그곳에 보내지 않았을 것이며, 한국에도 오지 않았을 것"이라고 해명했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr