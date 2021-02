건보공단 부경본부, ‘온기 DREAM 어린이식당’ 사회공헌기금 전달

온기 DREAM 어린이 식당 식비와 냉장·냉동고 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 2월 9일 초록우산 어린이재단 부산종합사회복지관(관장 조윤영)에서 ‘온기 DREAM 어린이 식당’ 사업을 위한 사회공헌기금 전달식을 가졌다.

‘온기 DREAM 어린이 식당’ 사업은 한부모, 맞벌이 가정 등 돌봄 공백을 겪는 가정의 어린이에게 따뜻한 식사와 돌봄을 제공해 양육 부담을 덜어주는 사업이다.

건보공단 부산경남지역본부는 ‘어린이식당’의 아동식사비용을 지원하고 식당을 이용하는 어린이에게 안전한 먹거리를 제공하고자 냉장고와 냉동고 구입비용을 지원했다.

건보공단은 또 코로나19 지역사회 감염확산에 따른 예방대책으로 ‘올바른마스크쓰기’ 캠페인을 진행하며 예방수칙 스티커 200장과 마스크 및 손소독티슈 400개를 지원했다.

기증식을 마친 장수목 본부장은 “코로나19로 인해 발생하는 아동 돌봄 사각지대를 적극적으로 발굴해 안전한 돌봄 환경을 제공하고 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 지원을 지속해 나가겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr