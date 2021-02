BGF리테일, 지난해 영업이익 1622억원…전년 대비 17.5%↓(종합)

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 165,000 전일대비 2,000 등락률 +1.23% 거래량 36,103 전일가 163,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 BGF리테일, 지난해 영업이익 1622억원…전년 대비 17.5%↓CU, PB 전 제품 '재활용 등급' 표기…'어려움' 퇴출 수순BGF리테일, 스마트 오피스 본격 도입 close 은 9일 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 1622억 원으로 전년보다 17.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 6조1813억 원으로 전년 대비 4% 증가했다. 순이익은 1227억 원으로 19% 줄었다.

지난해 4분기 영업이익은 355억 원으로 전년 동기보다 20.2% 줄었다. 매출과 순이익은 각각 1조5563억 원과 262억 원이었다.

지난해 매장은 1만4923개로 2019년보다 1046개 증가했다. BGF리테일은 지난해 코로나19 유행으로 대학가와 관광지 등 특수 입지 매장의 영업 환경이 악화하면서 영업이익이 줄었다고 설명했다.

BGF리테일은 올해 차별화한 가정간편식 출시, 음주 트렌드 변화에 따른 수제 맥주와 와인·양주 강화, 주택가 점포 확대 전략을 통해 오프라인 근거리 장보기 채널 역할을 확대할 계획이라고 밝혔다.

한편 지주사인 BGF의 지난해 매출은 1543억 원으로 15.7% 증가했지만 영업이익은 146억 원으로 44.4% 감소했다.

