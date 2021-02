[아시아경제 이승진 기자] 서경배 아모레퍼시픽 회장은 장녀 서민정씨와 결혼한 사위 홍정환 보광창업투자 투자심사총괄과 그간 지분이 없던 차녀 서호정씨에게 아모레퍼시픽그룹(아모레G) 주식 각각 10만주씩 총 20만주를 증여한다고 8일 밝혔다.

아모레퍼시픽그룹의 주식 가격은 이날 종가 기준 6만3200원이다. 호정씨와 홍 총괄에게 각각 시가 63억 원 이상의 주식을 증여한 것이다.

호정씨는 장녀 민정씨가 아모레퍼시픽그룹 주식 241만2710주를 보유한 것에 비교해 그간 지분이 하나도 없었다. 이번 증여로 사위 홍 총괄과 호정씨는 나란히 주주 명부에 이름을 올리게 됐다.

이번 증여로 서 회장의 지분율(보통주 기준)은 53.9%에서 53.66%로 줄었다. 대신 지분이 없었던 호정씨와 홍 총괄은 0.12%의 지분을 보유하게 됐다.

