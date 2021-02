[아시아경제 이민우 기자] 동양에스텍 동양에스텍 060380 | 코스닥 증권정보 현재가 4,725 전일대비 1,090 등락률 +29.99% 거래량 6,217,242 전일가 3,635 2021.02.09 15:13 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-24일동양에스텍, 주당 100원 현금배당 결정자기자본 4배까지 레버리지 효과? 믿고 쓰는 주식자금대출 [전화 상담중] close 은 1주당 1.0주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 9일 공시했다. 이에 따라 보통주 970만주가 발행된다. 신주 배정 기준일은 오는 25일이며 다음달 22일 상장될 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr