광진구, 포차끝판왕 관련 건대입구 일대 대대적 현장점검

포차끝판왕 집단감염 발생 이후 유사업소 대상 6차 점검 진행... 광진구 내 포차업소 6곳, 영업정지 및 과태료처분 등 행정처분...8일, 건대입구 일대에서 대대적인 민·관 합동 현장 점검 진행... 방역수칙 미 준수 업소, 원스트라이크 아웃제 실시…강력 행정처분

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 8일 저녁 최근 포차끝판왕에서 발생한 집단감염 재발 방지를 위해 다중이용시설이 밀집한 건대 맛의 거리 일대에서 제6차로 대대적인 민·관 합동점검을 벌였다.

이에 앞서 구는 포차끝판왕을 포함한 지역내 포차업소 6곳을 대상으로 CCTV 확인 등을 통해 방역수칙 및 청소년 주류제공 등 위반사항을 적발, 영업정지 및 과태료 처분 등 강력한 행정처분을 취했으며, 현재 모두 미 운영 중이다.

이 날 합동점검에는 공무원과 시설관리공단, 광진구 재난 극복 민간협의회 등 55명이 참여, 건대입구 일대 맛의 거리(건대, 능마루)에 위치한 식품위생법상 일반음식점과 룸카페, 파티룸 등 744개소를 점검했다.

특히, 유사한 집단감염 발생 위험을 막기 위해 포차 외 점검 사각지대에 있는 룸카페, 파티룸 등 룸 형식의 업소를 선제적으로 집중 전수조사 점검에 나섰다.

점검내용은 ▲5인 이상 집합금지 ▲마스크 착용 ▲전자출입명부(수기 명부) 설치·이용 여부 등이다.

2월6일 0시부터 행정명령이 내려진 식품위생법상 일반음식점은 춤을 추거나 노래를 부르는 행위, 합석 또는 이를 방조, 묵인하는 행위 등도 단속했다.

점검결과 파티룸의 경우 대부분 폐업 또는 폐문이었으며, 영업 중인 3개 업소는 방역수칙을 준수하고 있었다.

룸카페는 미니룸 형식으로 운영되고 있으나 기본적인 방역수칙은 준수하고 있었다. 이 중 일부 업소가 수기 명부 양식이 미비해 성명 미기재를 계도, 새로운 양식의 수기명부를 교부하는 등 조치를 완료했다.

구는 포차끝판왕 관련 업소 외 일반음식점에 대해서도 점검을 병행 실시, 51개 업소에서 식품위생법과 감염병예방법 위반 사항이 적발돼 최소 20만원에서 최대 150만 원 과태료 부과 및 영업정지 15일의 처분을 실시했다.

구는 이번 합동점검을 시작으로 26일까지 13일간 건대 맛의 거리 일대에서 민·관 합동 방역수칙 준수 캠페인을 지속적으로 실시한다.

이번 캠페인에는 공무원과 광진구 재난극복민간협의회, 자율방재단, 자율방범대 등 144명이 참여, 일반음식점 등 위생업소에 대한 행정조치 고시를 홍보할 계획이다.

더불어 구는 신속한 조치를 위해 매일 지도 단속을 실시, 경찰 및 민·관 합동 단속도 병행하여 실시할 계획이다.

점검결과 방역수칙 미준수 및 행정명령 위반 업소에 대해서는 법령과 규정에 근거한 강력한 행정조치(원스트라이크 아웃제)를 실시할 방침이다.

김선갑 광진구청장은 “헌팅포차 외에 향후 집단감염 발생 우려가 있는 룸카페와 파티룸, 방탈출 업소 등을 선제적으로 전수조사, 지속적으로 지도 점검 및 단속, 사각지대를 막겠다”라며 “만약 방역수칙 위반이 적발될 경우 즉시 강력한 행정조치를 시행할 것”이라고 말했다.

이어 “이런 지도·점검을 통해 업종별, 시설별 특징을 파악, 광진구만의 방역대책을 수립하여 매뉴얼보다 더 강한 조치를 취할 계획”이라고 전했다.

