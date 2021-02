광주 북구, 도로명주소 활용 평가 행정안전부 장관상

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 행정안전부가 주관한 ‘도로명주소 활용 사업’ 평가에서 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관상을 수상했다고 9일 밝혔다.

이번 평가는 2014년부터 공법상 주소로 사용되고 있는 도로명주소에 대한 국민 불편 해소 및 홍보 실적 등을 평가하고자 실시됐다.

북구는 시설 관리와 기능강화 분야에서 높은 점수를 받으며 도로명주소 활성화와 정착에 기여했다는 평가를 받았다.

특히 도로명주소 안내 시설물을 확충하고 ‘전 국토 주소참조체계 시범 사업’에 참여하는 등 업무를 내실 있게 추진한 점도 인정받았다.

북구는 향후 주민들이 도로명주소를 사용하는데 불편함이 없도록 주민생활과 밀접한 사물주소 및 상세주소 부여를 더욱 확대해 나갈 계획이다.

또 도로명판 확충 등 도로명주소 활성화를 위한 다양한 사업을 추진한다는 방침이다.

문인 북구청장은 “앞으로도 도로명주소 활성화와 주민 불편 해소에 적극 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr