영광군, 설 연휴 ‘비상대책 상황실’ 운영

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 설 연휴인 오는 11일부터 14일까지 코로나19 감염의 선제적 차단을 위해 코로나19 비상대책 상황실과 선별진료소를 운영한다고 9일 밝혔다.

군은 연휴기간 중에도 코로나19검사 및 접촉자관리, 해외입국자 등 비상상황에 대비한 연락체계를 24시간 유지하고 수인성·식품 매개 질환 등 환자 발생 시 신속 대응과 감염자의 조기발견 등 빈틈없는 대응이 이뤄질 수 있도록 철통같은 방역체계를 구축한다.

또 당직의료기관과 약국 비상 진료체계 수시 점검, 응급상황을 대비한 민원 안내 등 코로나19 뿐만 아니라 설 명절 연휴 발생할 수 있는 또 다른 감염병의 위험으로부터 군민들을 안전하게 보호할 계획이다.

보건소 비상대책 상황실과 선별진료소는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며 비상상황에 대비해 24시간 비상연락체계도 유지할 예정이다.

영광종합병원과 영광기독병원 선별진료소는 24시간 운영한다.

김준성 군수는 “설 연휴기간에 발열, 기침 등 코로나19 의심 증상이 있거나, 의심스러운 경우 선별진료소를 방문해 신속히 진단검사를 받으시기 바란다”며 “마스크 착용·손 씻기 등 개인 방역수칙과 5인 이상 사적모임금지 등 사회적 거리두기에도 적극 동참해 달라”고 말했다.

