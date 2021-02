오세훈 "5년간 서울에 36만호 공급하겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 서울시장 경선에 나선 오세훈 전 서울시장은 향후 5년간 서울에 36만호를 공급하는 내용의 부동산 공급대책을 내놨다. 재개발·재건축 활성화와 장기전세주택 공급 확대 , 민간토지임차형 공공주택 등이 공약에 담겼다.

9일 오 전 시장은 국회 소통관에서 기자회견을 통해 재개발, 재건축 정상화로 18만5000호, 장기전세주택 확대 공급과 민간토지임차형 공공주택을 통해 7만호, 소형 재건축사업인 모아주택 등을 통해 3만호를 공급하겠다고 공약했다. 이외에도 그동안의 서울시 공급계획 7만5000호도 계승, 발전하겠다고 밝혔다.

오 전 시장은 우선 재개발, 재건축 지정 기준 완화를 통해 매년 2만호씩 향후 5년간 10만호를 공급하겠다는 구상을 내놨다. 가로주택정비사업이나 소규모재건축처럼 그동안 사업추진에 어려움을 겪었던 사업에 대해서도 지정요건을 완화해 사업성을 개선할 수 있게 하겠다는 것이다. 특히 용적률이나 층수 관련 규제를 완화해 사업활성화를 유도하는 방안이 담겼다.

장기전세주택도 기존 공급 물량을 두 배로 확대하겠다는 내용이 포함됐다. 아울러 공공토지 외에도 민간토지임차형 공공주택제도 등도 제시됐다.

오 전 시장은 서울시의 경우 부동산 가격 상승과 관련해 가용지가 부족해 땅값이 오르면서 주택가격이 올랐다는 점에 초점을 맞춰, 민간소유 토지를 임차해 토지임대료를 지불하고 SH공사 등이 건설해 공급하는 방식을 제시했다. 오 전 시장은 이런 방식을 통하면 토지확보 재원이 적어져, 신속한 착공이 가능하며 저렴한 주택공급이 가능하다고 강조했다.

이외에도 오 시장은 모아주택을 통해 커뮤니티가 유지되는 형태의 소규모 재건축도 추진하겠다는 구상도 밝혔다. 모아주택은 5000㎡~3,000㎡ 미만의 소형재건축 사업으로, 단독이나 다가구 등 밀집 지역의 주택을 공동으로 개발하는 사업이다. 이 사업은 골목길과 커뮤니티 등은 유지한 채 다양한 건축 시도를 할 수 있어서 도심형 타운하우스 정착할 수 있다고 오 전 시장은 설명했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr