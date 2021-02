미래에셋생명, 저소득 노인 가정에 명절 선물 200개 전달

[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 3,735 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,720 2021.02.09 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 여행·레저에서 암까지…저렴하고 쉬운 미니보험시장 '활짝'미래에셋생명, 변액보험 스마트케어 서비스 가동미래에셋생명, 다자녀 출산여성 암보험료 할인 배타적사용권 획득 close 은 설 명절을 앞두고 한파와 코로나19 영향으로 생활에 어려움을 겪고 있는 서울시 동작구와 마포구 지역 저소득 노인들에게 설 명절 선물 200개를 전달했다고 9일 밝혔다.

코로나19 영향이 지속되면서 대부분의 시간을 집에서만 머무르게 되는 노인들을 위해 다양하고 간편한 식품으로 구성, 마포노인종합복지관과 동작재가노인지원센터를 통해 각 가정으로 배송했다.

장춘호 미래에셋생명 홍보실장은 "코로나19와 한파로 유난히도 춥고 힘들게 느껴지는 겨울이지만 곧 다가올 봄을 기다리며 마음만은 따뜻한 설 명절 보내시기를 희망한다"며 "지역사회에서 소외될 수 있는 취약계층을 위한 사회공헌 활동을 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하겠다”고 밝혔다.

