한화정밀기계, 고객 맞춤형 '언택트' 웨비나 진행

[아시아경제 정현진 기자] 한화그룹의 첨단 전자장비 제조 회사인 한화정밀기계가 양방향 화상 회의 방식인 '웨비나' 시스템을 활용해 회사 스마트 팩토리 솔루션을 소개하고 고객과 소통하는 행사를 진행했다고 9일 밝혔다.

이 행사는 지난달 19일부터 3주간 한화정밀기계 판교 본사 스튜디오 룸에서 진행됐으며 회사 개발자가 직접 세미나를 진행, 스마트 팩토리 솔루션을 설명하고 고객과 실시간으로 질의 응답하는 방식으로 이뤄졌다. 한화정밀기계 관계자는 "코로나19 장기화로 고객 직접 대면이 어려워진 상황에서 국내 SMT 업계 최초로 '한화정밀기계 스마트 팩토리 솔루션'이라는 주제로 고객 맞춤형 웨비나를 진행하게 됐다"고 설명했다.

한화정밀기계는 국내외 글로벌 전자제품 기업들을 고객사로 두고 있다. 한화정밀기계는 웨비나 외에도 사내에 별도 화상 회의실을 구축하는 등 온택트 형태의 양방향 커뮤니케이션을 적극 확대할 계획이라고 밝혔다. 한화정밀기계는 한화에어로스페이스의 자회사로 한화그룹 내에서 전자·기계분야 초정밀 제조장비 부문을 총괄하고 있으며, 주력사업인 칩 마운터 사업은 일본 등 정밀기계 기업과 경쟁하며 독자적으로 설계, 생산, 서비스 하고 있다.

