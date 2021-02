[속보] 법원, 백운규 전 산업부 장관 구속영장 기각

속보[아시아경제 최석진 기자] 월성 1호기 원전 경제성 평가 조작'에 관여한 혐의 등을 받고 있는 백운규 전 산업통상자원부 장관(56)에 대해 검찰이 청구한 구속영장이 9일 법원에서 기각됐다.

백 전 장관의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 맡은 오세용 대전지법 영장전담 부장판사는 이날 새벽 백 전 장관에 대한 구속영장을 기각했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr