[아시아경제 이승진 기자] ▲임상섭씨 별세, 김남진(농협경제지주 서울지역본부 경제지원단장)씨 장인상= 8일, 전북 부안군 부안호남장례식장 2호실, 발인 10일, 장지 전주추모관.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr