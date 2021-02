"일진 중에도 짱"…'싱어게인' 요아리 학폭 논란, 본인은 부인

온라인 커뮤니티서 폭로 글 확산

'싱어게인' 생방송, 오늘(8일) 예정대로 진행

싱어게인 측 "본인은 부인…사실관계 파악 중"

[아시아경제 김봉주 기자] JTBC 오디션 프로그램 '싱어게인'에 출연 중인 요아리(본명 강미진·34)에 대한 학교폭력 의혹이 제기됐다.

7일 네이트판 게시판에는 '싱X게인 탑6 일진 출신 K양'이라는 제목의 글이 올라왔다.

글 작성자는 "일진 출신에 애들 엄청나게 때리고 사고 쳐서 자퇴했으면서 집안 사정으로 자퇴했다니 정말 웃음만 나온다"면서 "같은 동네 살았던 사람들과 선생님들도 모르는 사람이 없을 텐데 뻔뻔하게 TV에 나와 노래하는 것 보니 여전하다"라고 밝혔다.

그는 "그렇게 거짓말하면 본인 과거가 없어질 줄 알았나. 난 아직도 생생하다. 폭행당했던 사람들은 이가 갈릴 텐데 지금 와서 착하게 산들 과거 본인이 했던 행동들은 다 잊고 사는 건지 궁금하다"고 했다.

작성자는 K양을 지목하며 "중학교도 일진 애들이랑 사고 쳐서 징계받다 자퇴했고 1년 후 다른 중학교로 복학해서 또 자퇴했다"면서 "20년 전 일진 학생들만 갈 수 있는 아지트가 있었는데 거기서 짱 같은 아이였고 제 동창은 거기서 맞고 눈부터 입, 광대까지 멍이 안 든 곳이 없었다. K양에게 개 패듯이 맞았다고 했다"고 적었다.

'증거를 보여줘야 한다'는 일부 네티즌들의 지적에 작성자는 초·중학교 졸업앨범 사진을 첨부했다.

그는 "난 피해자는 아니었지만 거짓말로 대중 앞에 서 있는 그 아이는 잘못됐다고 생각한다"면서 "그런데도 '과거에 다 그럴 수 있는데 굳이 이렇게까지 하냐'고 한다면 지우고 사과하겠다"고 밝혔다.

네티즌들은 K양이 요아리라고 추정하고 있다. 지난 '싱어게인' 방송에서 요아리가 "중학교 2학년 재학 시절 집안 형편 때문에 자퇴하고 미용실에서 월 40만원 받으며 일했다"고 밝혔기 때문이다.

현재 해당 글은 삭제됐다. 하지만 글쓴이는 8일 다시 글을 올려 "이름을 써서 글이 삭제된 듯하다"면서 "제가 글을 서툴게 쓰고 학폭 피해 당사자가 아니라는 이유로 많은 분이 자작이라고 하시는데 정말 겪어보지 않았다면 그런 말 하지 말아달라"고 밝혔다. 그는 "잘되는 게 싫은 게 아니고 그 사람은 힘없는 친구들을 장난감처럼 이용하고 필요 없어지면 무시한 날라리였다"라면서 분개했다.

JTBC '싱어게인'측은 이날 진행되는 결승전을 남긴 채 출연자 학교폭력 논란으로 곤혹스러워진 상황이다. 이같은 논란에 대해 '싱어게인'측은 "본인 확인한 바로는 사실이 아니라고 한다. 정확한 사실관계는 제작진도 파악 중"이라고 이데일리에 전했다. 이날 생방송으로 진행되는 '싱어게인' 결승전에 요아리는 예정대로 출연하는 것으로 전해졌다.

한편 요아리는 2007년 록밴드 스프링쿨러 멤버로 데뷔했다. 이후 드라마 '시크릿가든' OST '나타나' 여자 버전을 불러 목소리를 알렸다. 최근 '싱어게인'에서는 매력적인 음색을 자랑하며 톱6까지 진출했다.

