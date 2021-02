삼성그룹 8개 노조 "공동교섭하자"…임금 6.8% 인상·정년보장 등 요구

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자, 삼성생명, 삼성화재 등 삼성그룹 8개 노동조합이 8일 공동 교섭을 요구했다. 그룹 내 노조가 처음으로 내놓은 공동요구안이다. 이들은 임금 6.8% 인상, 만 60세 정년보장 등을 요구 사항으로 내놨다.

전국금속노동조합연맹(금속노련) 산하 삼성그룹 노동조합 연대(금속삼성연대)는 이날 오후 한국노총 대회의실에서 열린 기자회견을 통해 '2021년 임금 인상 및 제도개선 요구안'을 발표하고 이를 위해 사측과의 공동(집단) 교섭을 제안했다. 금속삼성연대는 전국 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성 웰스토리, 삼성화재 애니카 손해사정, 삼성화재, 삼성SDI 울산, 삼성생명, 삼성에스원 직원 노동조합 등 한국노총 산하 8개 삼성그룹 노조로 구성돼 있는 조직이다.

이번에 금속삼성연대가 요구한 공동요구안에는 △2021년도 임금 6.8% 인상 △하위고과 임금삭감 폐지 및 목표관리(MBO) 개선 △성과인센티브(OPI) 및 목표인센티브(TAI) 제도 개선 △통상임금 정상화 △정년 만 60세 연말 보장 및 임금피크 폐지 등의 내용이 담겼다. 금속삼성연대는 이와 함께 "금속노련 삼성그룹 노조 연대 소속 노동조합은 각 회사별 사정에 따라 공동요구안 외에 개별적 요구안을 제시한다"면서 개별요구안도 제출했다. 개별요구안에 대한 상세 내용은 밝히지 않았다.

김만재 금속노련 위원장은 "오늘부터 삼성 그룹사 8개 노조들은 산업과 업종을 불문하고 금속노련 깃발 아래 하나로 뭉친다"면서 "우리 조합원뿐 아니라 삼성그룹을 위해 일하는 모든 노동자의 근로조건 향상과 노동조합할 권리를 쟁치하기 위해 투쟁할 것"이라고 말했다.

이창완 삼성디스플레이노조 위원장은 삼성그룹 성과급 산정 방식의 전면 공개를 요구하며 "성과급 운영에 있어 떳떳하다면 선명하게 밝혀야만 한다"고 말했다. 최원석 삼성화재애니카손해사정노조 위원장은 "삼성이 먼저 새로운 노사관계 패러다임 전환과 삼성연대의 공동요구안을 적극 수용하라"고 요구했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr