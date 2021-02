[아시아경제 배경환 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 1호 수사 사건을 알리지 않고 진행할 수 있다는 입장을 내놨다.

8일 김 처장은 정부과천청사 출근길에 기자들과 만나 "(1호 수사 사건은) 필요하면 공보를 해야겠지만 알리지 않고 할 수도 있다"며 "어떤 사건인지에 따라 달라질 것"이라고 말했다.

이날 오후로 예정된 윤 총장과 만남에 대해서는 "단순 상견례 자리"라며 "특별한 어젠다는 없을 것"이라고 밝혔다. 박범계 법무부 장관을 설 전에 만날 계획이냐는 질문에는 "그렇다"고 답했다. 당초 김 처장은 윤 총장보다 박 장관을 먼저 만날 계획이었지만 박 장관과의 일정 조율이 쉽지 않았던 것으로 알려졌다.

이밖에 수사처 규칙과 관련해 "이달 중 마무리할 생각"이라며 "정해지면 그대로 적용해야 하므로 서두를 일은 아니고 수사팀 구성 전에만 완성하면 될 것 같다"고 했다.

