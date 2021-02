국토교통 탄소중립 민관합동 TF 출범…올해 로드맵 수립

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 8일 윤성원 1차관 주재로 국토교통 탄소중립 민관합동 전담조직(TF) 1차 회의를 개최하고 국토교통 부문 로드맵 수립과 관련한 추진전략을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 지난해 12월7일 공개된 범부처 '2050 탄소중립 추진전략'의 후속 조치이자 올해 말 발표할 예정인 '국토교통 2050 탄소중립 로드맵' 수립의 일환으로 개최됐다.

국토부는 혁신적이고 실현 가능성이 높은 탄소중립 로드맵을 수립하기 위해 ▲민관합동 TF ▲2개의 분과(국토·교통) ▲실무 작업반 등 3단계 추진체계를 구축했다.

이 중 민관합동 TF는 국토부, 학계, 연구기관, 시민단체 등 다양한 이해관계자로 구성돼 탄소중립 로드맵의 거시적인 추진방향을 정하고 구체적인 정책과제를 제안하는 중추적인 역할을 맡는다.

민간 전문가들은 이날 TF 회의에서 국토교통 2050 탄소중립이 매우 도전적인 과제임에 공감하면서, 각 전문 분야 별로 구체적인 추진전략을 제안하고 해외 사례 등을 소개했다.

건물 부문에서는 국토·도시계획부터 탄소중립 요소를 반영하고, 민간 건축물의 에너지성능 개선을 자발적으로 유도하기 위해 국가 건물 에너지성능진단 플랫폼 및 탄소배출정보시스템을 구축해야 한다는 의견 등이 제시됐다.

수송 부문에서는 광역철도 등 수요 맞춤형 대중교통시스템, 전기·수소차 전환을 유도하는 실효성 있는 체계 구축, 물류 인프라 전반에 걸쳐 대규모 관련 투자가 필요하다는 의견 등이 나왔다.

윤 1차관은 "건물부터 마을과 도시, 나아가 국토 전체를 아우르고, 상용차부터 철도·항공 등 대중교통까지 탄소중립의 정신을 반영할 수 있도록 민관합동 TF가 추진과제를 적극 제안해 달라"고 당부했다.

