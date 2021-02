北, 건군절 맞아 경제건설에 軍 역할 주문

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 건군절(정규군 창건일) 73주년을 맞아 인민군이 대규모 건설을 비롯한 경제건설 전반에서 주도적인 역할을 할 것을 주문했다.

노동당 기관지 노동신문은 8일 '노동당의 영도에 끝없이 충실한 혁명적 당군이 있기에 주체의 사회주의 위업은 필승불패다'라는 사설에서 "인민군대는 당의 사회주의 건설 구상을 앞장에서 실현해나가는 척후대, 본보기 집단"이라며 이같이 밝혔다.

사설은 "사회주의 건설의 새 승리를 쟁취하기 위한 투쟁에서 군민대단결, 군민협동작전의 위력을 남김없이 과시해야 한다"며 "검덕지구를 국가적 본보기 산간 도시, 광산 도시로 일떠세우는 사업 등 주둔지역 시·군을 사회주의 선경으로 꾸리기 위한 군민협동작전에서 주동이 되고 선도자적 역할을 해야 한다"고 강조했다.

군이 노동당의 철저한 통제 아래 있으며 당을 위해 일해야 한다는 점도 강조했다. 신문은 "전군에 당중앙의 명령일하에 절대복종하며 오직 당에서 하라는 대로만 하는 규율과 질서를 더욱 엄격히 세워야 한다"며 "모든 군사활동의 총적 지향도 당 중앙을 결사옹위하고 당의 결심을 실천함에 있다"고 밝혔다.

강력한 전쟁수행 능력도 강조했다. 신문은 "인민군대는 침략 세력이 원하는 그 어떤 전쟁 방식에도 다 대응해줄 수 있고 단호히 제압 분쇄할 수 있는 강력한 전쟁 수행 능력을 갖췄다"며 "적대세력이 우리를 털끝만큼이라도 건드린다면 가장 강력한 공격적인 힘을 선제적으로 동원해 공화국 영토 밖에서 철저히 응징할 것"이라고 밝혔다.

한편 통일부는 "건군절 73주년 관련 노동1면 사설, 군 장병 위문·편지 발송 등의 보도가 있었으나, 그 외에는 현재까지 특별한 동향보도는 없다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr