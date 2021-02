CU, GET커피 친환경 컵으로 전면 교체

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 오는 9일부터 한 해 누적 판매량이 약 1억4000만 잔에 달하는 GET커피의 전용컵을 친환경 컵으로 전면 교체한다고 8일 밝혔다.

GET커피 크라프트컵은 이러한 화학 처리 과정을 없앤 무형광, 무방부, 무표백 크라프트 종이 재질로 만들어지기 때문에 생산 과정이 기존 종이컵 대비 친환경적이다. 컵뚜껑은 고온의 음료를 담아도 환경호르몬이 발생하지 않는 PP 소재를 사용한다. 음용 후 컵과 뚜껑은 각각 종이와 플라스틱으로 분리수거가 가능하다.

CU는 2015년부터 GET커피 전용컵을 컵홀더 제작에 소모되는 종이를 줄이기 위해 발포컵으로 운영하고 있다. 발포컵은 컵 표면에 기포 형태의 스티로폼이 한 겹 덮여있어 컵홀더 없이도 뜨거운 음료를 이용할 수 있다.

CU는 2019년에는 GET 커피에 사용되는 원두를 열대우림동맹(Rain Forest Alliance?RFA) 인증을 받은 친환경 원두로 변경했다. 열대우림동맹 인증 원두는 엄격한 규정을 통해 친환경 농법을 실천하는 농장에서 적절한 노동시간과 임금을 보장 받는 근로환경에서 일하고 있는 노동자가 키워낸 원두에만 부여되는 것으로, 일반 원두에 비해 약 10% 이상 비싸지만 CU는 기존 커피 가격을 그대로 유지하고 있다.

BGF리테일 관계자는 “GET커피는 지구의 부담을 최소화한 상품이지만 일회용컵 사용보다 텀블러 사용을 권장하기 위해 텀블러를 가지고 오는 고객들에게 가격 할인 혜택을 제공하고 있으니 많은 분들의 동참을 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr