G마켓·옥션, 설 선물도 세대차이…20·30은 ‘질’ 40·50은 ‘양’

[아시아경제 임춘한 기자] 설 선물 준비에 20·30세대는 지난해 보다 더 비싼 제품을, 40·50세대는 더 많은 양을 구매한 것으로 나타났다.

이베이코리아는 8일 G마켓과 옥션의 설 선물 판매 데이터를 지난해와 비교한 결과 20·30세대는 프리미엄 제품에 대한 선호도가 올라간 반면 40·50세대는 선물 구매량을 늘린 것으로 분석됐다고 밝혔다.

실제 설 연휴를 열흘 앞둔 한 주(1.26~2.1)동안 판매된 전체 설 선물 판매량은 지난 설 연휴 같은 기간에(1.8~1.14) 비해 17% 늘었다. 이 가운데 50대와 40대 고객이 각각 31%와 21%씩 증가하면서 평균치를 크게 웃돌았다. 반면 30대(5%)와 20대(4%)는 소폭 증가하는 데 그쳤다.

40·50세대의 증가폭이 가장 큰 품목은 e쿠폰으로 67%가 늘었다. 이어 신선식품과 가공식품이 각각 45%와 21%씩 증가했다. 이 밖에 생필품(19%)과 건강식품(12%)도 증가폭이 컸다.

평균 구매 객단가의 경우 같은 기간 전체 18% 증가했는데, 판매량과는 달리 20·30세대가 신장세를 주도했다. 실제 연령별 구매 객단가 상승률을 보면 20대는 29%, 30대는 21%씩 크게 늘었다. 40대와 50대는 모두 16%씩 증가했다.

20·30세대가 예산을 가장 높여 선물한 품목은 주방가전으로 지난해에 비해 45%나 객단가가 높아졌다. 이밖에 바디·헤어 제품(25%), 생필품(17%), 건강식품(15%)의 객단가가 늘었다.

이베이코리아 관계자는 “설 연휴까지 이어지는 사회적 거리두기로 명절선물로 고향 방문을 대신하는 고객들이 많아지면서 관련 매출도 크게 늘고 있다”며 “판매 데이터는 미혼이 많은 20·30세대는 부모님과 직계 가족에 집중하는 반면 40·50세대는 주변 친척까지 두루 챙기는 경향도 한 몫 한 것으로 보인다”고 말했다.

