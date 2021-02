경기도, 스타트업캠퍼스 '체질 개선'‥오프라인 허브로 기능 개편

창업 교육, 데모데이·기업설명회, 네트워킹 프로그램 통합 운영

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 올해부터 경기스타트업캠퍼스를 도 내 창업 지원 시설의 오프라인 허브로 기능을 개편하는 '경기 창업 허브 운영 사업'을 새로 추진한다.

이는 지난해 12월 발표한 '경기도형 케이(K)-스타트업 지원 전략'의 하나로 그간 개별적으로 운영된 창업 시설별 프로그램을 통합 운영해 창업 지원의 효율화를 꾀하는 데 목적을 두고 있다.

8일 도에 따르면, 올해는 창업 지원 시설 입주 기업, 스타트업 플랫폼 가입 회원을 대상으로 '창업 교육', '데모데이·기업설명회’, '네트워킹' 프로그램을 통합 운영할 계획이다.

특히, 향후 스타트업 캠퍼스를 중심으로 벤처 창업 지원 센터 등 도 내 21개 오프라인 창업 지원 시설을 권역화하고 연계·협력할 수 있는 체계를 만들어 시설별 스타트업 간 교류의 장을 확대할 예정이다.

'창업 교육' 분야로 약 300명 내외의 예비(초기) 창업가를 대상으로 창업 기본 교육, 실전 교육, 핵심 기술 교육 등 단계별 맞춤형 프로그램을 진행해 혁신 기술 기반 창업 실무 역량과 전문성을 강화할 방침이다.

'데모데이·기업설명회'에서는 10개 창업 기업을 대상으로 국내외 투자 전문가와의 상담과 코칭, 투자유치 전략 교육, 글로벌데이 행사 등을 지원해 판로 개척과 투자유치 역량을 강화하는 데 힘쓴다.

글로벌데이 우수 스타트업에는 사업화 지원과 해외 콘퍼런스 참가 지원 등의 혜택도 준다.

'네트워킹' 분야에서는 통합 네트워킹, 특성화·맞춤형 네트워킹, 스타트업 포럼 등의 프로그램을 진행해 창업 기업, 관계 기관, 전문가 등이 정보를 공유하고 교류·협업할 기회를 만들 예정이다.

박상덕 창업지원과장은 "급변하는 경제 환경에 대응하는 능동적인 창업 생태계를 조성해 나갈 것"이라며 "창업 허브를 중심으로 스타트업이 정보와 자원을 공유하는 융합과 상생의 창업 환경을 만드는 데 힘쓰겠다"고 전했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr