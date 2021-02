[명품컬렉션] 타이틀리스트 2021년형 프로v1과 프로v1x "올 체인지"

"올 체인지."

타이틀리스트 2021년형 프로v1 & 프로v1x 골프공(사진)이다. 코어부터 커버, 딤플 등 모든 부문에서 진일보했다. 진보된 2.0 ZG 프로세스 코어와 하이 플렉스(High-Flex) 케이싱 레이어 조합이 빠른 스피드와 함께 향상된 비거리를 구현하고, 부드러운 캐스트 우레탄 엘라스토머 커버는 쇼트게임에서 스핀양을 높여 그린 주위 플레이 에 강하다.

2011년 이후 무려 10년 만에 완전히 새로운 딤플 패턴 디자인까지 적용시켰다. 다양한 사이즈가 골프공 표면 커버리지를 한층 정교하게 만들고, 긴 비거리와 일관된 비행으로 이어진다. 프로v1 388개, 프로v1x는 348개 4면체 딤플이다. 프로v1은 스피드와 스핀, 타구감이 뛰어나고, 프로v1x는 최적의 비행과 함께 ‘드롭-앤-스톱’ 컨트롤 능력에 더 초점을 맞췄다.

이미 캐머런 스미스와 애덤 스콧(이상 호주), 저스틴 토머스, 브라이언 게이, 토니 피나우, 스코티 셰플러(이상 미국) 등 월드스타들이 사용하고 있다. 스미스는 지난해 11월 가을 마스터스에서 프로v1x로 4라운드 내내 60대 타수를 작성한 뒤 "특히 그린 주변에서의 타구감이 인상적"이라며 "쇼트게임에서 자신감을 가질 수 있다"고 호평했다. 공식 대리점에서 판매한다.