[기하영의 생활 속 카드]설 선물 세트, 카드할인 받아 사세요

선물세트 최대 50만원 상품권

집콕족 위한 배달앱 이벤트도

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

설 연휴가 코앞으로 다가왔습니다. 코로나19 확산으로 귀성·여행 자제가 권고된 만큼 직접 찾아뵙진 못해도 설 선물로 마음을 전하고자 하는 분들도 많을 텐데요. 설 연휴를 맞아 카드사가 진행 중인 이벤트를 참고하면 좀 더 저렴한 가격에 설 선물을 구매할 수 있습니다. 특히 올해는 집콕족을 위한 이벤트도 풍성한 만큼 설 선물을 구매하지 않아도 카드사가 제공하는 쏠쏠한 혜택을 누릴 수 있습니다.

카드사가 제공하는 대표적인 설맞이 이벤트는 선물세트 할인인데요. 삼성카드는 오는 12일까지 이마트, 이마트 트레이더스에서 삼성카드로 선물세트를 구매하면 결제 금액에 따라 최대 50만원의 신세계상품권 또는 현장 할인을 제공합니다. 홈플러스에선 13일까지 삼성카드로 설 선물세트 구매 시 결제금액에 따라 최대 50만원의 홈플러스 상품권 또는 현장할인을 선택할 수 있습니다.

롯데카드 역시 롯데백화점에서 13~14일, 19~21일 등 총 5일 간 롯데백화점 플렉스 카드·롤라 카드·롯데 카드로 단일 브랜드에서 100만원 이상 구매 시 구매 금액별 5%를 최대 50만원까지 롯데상품권을 받을 수 있습니다. 14일까지 롯데마트에서는 30만원 이상 설 선물 세트 구매 시 구매금액별 5%를 최대 50만원까지 롯데상품권을 증정합니다.

비씨카드는 설맞이 '온·오프라인몰 설 선물세트' 할인 이벤트를 마련했습니다. 신선식품 새벽배송 서비스 '마켓컬리'에서 11일까지 7만원 이상 결제 시 3000원 할인되며, 오는 14일까지 이마트·롯데마트·홈플러스·농협하나로마트 등에서 설 선물세트 구입 시 최대 40% 할인·금액대별 상품권을 증정합니다.

신한카드는 오는 28일까지 설을 기념해 총 2021명의 고객에게 2만210 마이신한포인트 또는 경품을 증정하는 ‘신한카드 랜+설(랜선+설) 이벤트’를 진행합니다.

특히 집콕족을 대상으로 배달의 민족, 요기요 등 배달 애플리케이션(앱)과 넷플릭스, 왓챠, 유튜브 프리미엄 등 OTT 서비스 이벤트를 준비했는데요. 이벤트 기간 동안 배달앱과 OTT 서비스를 10만원 이상 이용하면 500명을 추첨해 2만210 마이신한포인트를 줍니다. 또 온라인 쇼핑 관련 PG(결제대행) 및 전자상거래 업종에서 50만원 이상 이용하면 추첨을 통해 총 500명에게 2만210 마이신한포인트를 증정합니다.

새해를 맞아 자기계발을 결심한 고객들에게도 혜택을 제공하는데요. 학원이나 아웃도어·의류 업종에서 신한카드를 30만원 이상 결제하면 500명에게 2만210 포인트를 줍니다. 또 설 이벤트 업종에서 이용한 고객 중 총 521명을 추첨해 아이패드 프로(1명), 다이슨 청소기 (5명), 갤럭시 버즈 라이브 (10명) 및 스타벅스 기프티콘(505명) 등 경품도 제공합니다.

